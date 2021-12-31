رؤية التاريخ بين الفهم والعرض - سامح عسكر

2021/12/31 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر من الملاحظ ان دراسة التاريخ قديما مختلفة عن الواقع المعاصر، ففي الماضي كانت دراسة التاريخ معتمدة فقط على السرد وعرض أحوال الملوك والأعيان والحركات المفصلية والحوادث الفارقة، لكن مؤخرا بعد حملة المساواة وتحرير العبيد وحقوق الإنسان اتخذ التاريخ بُعدا آخر وهو (الفهم) لا (العرض) وتلك الجزئية ساعدت كثيرا حركات الاستنارة الدينية في الغرب والشرق على النقد الذاتي وحصار مبدأ الحكم الديني والاستبدادي بالعمو ......





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