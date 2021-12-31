2021/12/31 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت إسرائيل أول حالة لما يسمى بـ"فلورونا"، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا و الإنفلونزا، وفق ما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مرض مزدوج".. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ"فلورونا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مرض مزدوج".. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ"فلورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).