2021/12/31 | 08:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إلى تجنب السفر بالسفن السياحية، على خلفية تفشي المتحور "أوميكرون"، حتى لو أن الشخص حاصل على تطعيم ضد الفيروس.وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، فقد أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها نصيحة طبية، تدعو فيها كل المسافرين (ملقحين أو غير ملقحين) لتجنب السفن السياحية الكبرى (الكروز)، في وقت تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا بإصابات كورونا، بسبب المتحور "أوميكرون".وأضافت أن "المسافرين الملقحين بالكامل يمكن أن يكونوا معرضين للإصابة بالمتحورات ونقلها للآخرين".وتابعت:"إن الانتشار أسهل (للفيروس) يكون بين الأشخاص الموجودين في أماكن متقاربة، كما أن فرصة الإصابة بمرض "كوفيد -19"، الذي يسببه الفيروس، على متن السفن السياحية مرتفعة للغاية".وقالت السلطات الصحية الأميركية إن "رفع مستوى التهديد بشأن السفر من 3 إلى 4، يعكس الزيادات في حالات الإصابات على متن السفن السياحية منذ ظهور متحور أوميكرون".ولفتت إلى أن المزيد من سفن الرحلات السياحية وضعت على المستوى الأصفر وفق معيار المراكز، وهو ما يعني التحقق من احتمال تفشي الوباء على متن هذه السفن.المصدر: سكاي نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير صحي من بؤر أوميكرون في السفن السياحية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير صحي من بؤر أوميكرون في السفن السياحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).