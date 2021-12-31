بعد أحداث الكابيتول.. البنتاغون يحدّث إجراءات نشر الحرس الوطني

2021/12/31 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو عام من اعتداء أنصار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على مبنى الكابيتول الذي يضم الكونغرس، أعلن البنتاغون الخميس، أنه تحديث عملية الموافقة على نشر قوات الحرس الوطني وتبسيطها في واشنطن.

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