وفيات كورونا في شرق أوروبا تتخطى المليون

2021/12/31 | 08:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد إحصاء رويترز أن وفيات فيروس كورونا في شرق أوروبا تجاوزت مليون حالة اليوم الخميس وسط مخاوف من اجتياح متحور أوميكرون للمنطقة.

وأظهرت بيانات رويترز اليوم أن ثلاث دول، من بين الدول الخمس التي سجلت أعلى عدد للوفيات اليومية في أوروبا، من شرق القارة وهي روسيا وبولندا وأوكرانيا.

ويشكل شرق أوروبا 39% من سكان المنطقة وسجل أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بكورونا في أوروبا، بحسب إحصاء رويترز.

وبلغ مجمل الوفيات في شرق أوروبا مليونا و45 ألفا و454 حالة اليوم الخميس، مقارنة مع مليون و873 ألفا و253 حالة في كل أوروبا.

وتضم المنطقة كلا من روسيا البيضاء وبلغاريا وجمهورية التشيك والمجر ومولدوفا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

وحالات الإصابة بأوميكرون التي رُصدت في شرق أوروبا قليلة نسبياً على عكس غرب أوروبا حيث حطمت الإصابات اليومية الأرقام القياسية.

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