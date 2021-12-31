بيان من الخلية بعد 'مجزرة' محافظة بابل

2021/12/31 | 08:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني، الجمعة، توضيحا حول الكجزرة التي شهدتها محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (31 كانون الاول 2021)، انها "تود ان توضح ان القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى أصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب".

وأضاف ان "القوات شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة انفا وسيصدر بيان لاحق بالتفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات والمتابعات التي تنفذها القوات المختصة".

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