التخطيط تتحدث حول امكانية اصدار قانون يحدد الانجاب

2021/12/31 | 09:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك توجهات حول تنظيم الاسرة.

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