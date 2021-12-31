2021/12/31 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – ورد عبد الامير أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن توجهات لتنظيم الاسرة، فيما استبعدت امكانية اصدار قانون يحدد الانجاب.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "العراق الآن غير مهيء لاصدار قانون يحدد الانجاب، بسبب القيم الاجتماعية التي تحكم الشارع العراقي".واضاف أن "هناك توجهات حول تنظيم الاسرة وليس تحديد الانجاب او النسل"، مبيناً أن "تنظيم الاسرة يقصد منه التباعد بين الولادات وتقليل الانجاب، لضمان حياة كريمة للأطفال وضمان صحة المرأة".يذكر ان وزارة التخطيط نشرت في وقت سابق إحصائيات ونسب جديدة لـ (11) ملفاً يخص المرأة والأسرة في العراق، من بينها تنظيم الاسرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: توجهات لتنظيم الأسرة ولا نية لإصدار قانون يحدد الانجاب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: توجهات لتنظيم الأسرة ولا نية لإصدار قانون يحدد الانجاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).