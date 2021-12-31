حالة الطقس.. السحب تتقدم نحو اجواء العراق والأمطار تهطل غداً

2021/12/31 | 09:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، هطول الامطار ابتداءً من يوم غد، مبينا ان السحب الان تتجه نحو اجواء العراق من جهة الغرب.وقال عطية في إيضاح، إن “السحب تتقدم من جهة الغرب لتتكاثر خلال ساعات النهار لتكون الأجواء غائمة جزئيا ولا توجد فرص أمطار نهار اليوم”.وأضاف ان “المنخفض الآن متواجد على […]

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السحب تتقدم نحو اجواء العراق والأمطار تهطل غداً أولاً على الايام نيوز.

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