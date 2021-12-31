أمريكا.. قاض فيدرالي يرفض دعوى سعودية ضد سعد الجبري

2021/12/31 | 09:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض قاض فيدرالي أمريكي، الخميس، دعوى قضائية مقدمة من مجموعة شركات سعودية ضد المسؤول الاستخباراتي السابق في المملكة، سعد الجبري.

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