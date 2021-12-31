مطالبات بإدراج الرقص الشرقي المصري في قوائم اليونسكو

2021/12/31 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع عودة عدد قليل من السياح ببطء إلى مصر، عادت النوادي الليلية العائمة على طول نهر النيل إلى العمل مع حفلات من الرقص الشرقي، الأمر الذي أعاد القلق حول مستقبل هذا الفن، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".

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