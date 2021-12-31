2021/12/31 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تحدث رالف رانجنيك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على فوز فريقه أمام نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على بيرنلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال رانجنيك: “كان أداء كل اللاعبين أفضل كثيرًا وكان من المهم تلبية المتطلبات البدنية، بشكل عام كان الأداء جيداً”.

وتابع: “توقعنا مباراة صعبة أمام فريق مباشر وجسدي ولكن المهم أننا طبقنا ما نريده، ما زال هناك الكثير من الأمور لتحسينها”.

وأضاف: “أفضل اللاعبين؟ الأمر يتعلق بأدائنا مجملًا، سانشو وجرينوود وحتى كافاني ساعدونا”.

وأوضح: “من الصعب ان تتحكم بالكرة أمام بيرنلي، لذلك من الجيد ان نلعب بعض الكرات الطويلة”.

وأشار: “لن أقول أن المركز الرابع هو الحد الأدنى، لكن الفرق الثلاثة الأخرى متقدمة جدًا، يتعلق الأمر بخطوات التحسن التالية، لكن لدينا الآن 8 مباريات بدون هزيمة”.

واختتم حديثه مشيدًا بأداء الثنائي كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني، بعدما قاموا بعمل رائع بدون الكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب اليونايتد يشخص وضع فريقه في الدوري الانكليزي .. وماذا قال عن رونالدو وكافاني؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب اليونايتد يشخص وضع فريقه في الدوري الانكليزي .. وماذا قال عن رونالدو وكافاني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).