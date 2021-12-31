تصريح حكومي حول تحديد الانجاب في العراق

2021/12/31 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - بغداد اليوم

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن توجهات لتنظيم الاسرة، فيما استبعدت امكانية اصدار قانونيحدد الانجاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث تابعته (بغداد اليوم): إن "العراق الآن غيرمهيء لاصدار قانون يحدد الانجاب، بسبب القيم الاجتماعية التي تحكم الشارع العراقي".

واضاف أن "هناك توجهات حول تنظيم الاسرة وليس تحديد الانجاب او النسل"، مبيناً أن "تنظيم الاسرةيقصد منه التباعد بين الولادات وتقليل الانجاب، لضمان حياة كريمة للأطفال وضمان صحة المرأة".

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