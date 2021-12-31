2021/12/31 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الأمن في مجلس النواب السابق ايوب الربيعي، اليوم الجمعة، أن 3 اسباب دفعت الى زيادة الادمان على المخدرات في العراق.

وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المخدرات لم تعد مشكلة عابرة او ظاهرة مؤقتة بل تهديد ستراتيجي للمجتمع والأمن العراقي وربما سنجد انفسنا في موقف صعب خلال سنوات معدودة لان الوضع بات خطيرا جدا".

‏وأضاف الربيعي، أن "البطالة والفقر والازمات التي تخلق اكتئاب نفسي عوامل اساسية في دفع معدلات الادمان الى ارقام مرعبة في السنوات الاخيرة"، لافتا إلى أن "مشكلة التعاطي لاتزال ازمة مستترة للاسف ولايوجد اضواء عليها رغم انها في تفاقم كبير وخطير جدا".

‏وأشار إلى أن "العراق كان لسنوات ممر لتدفق المخدرات من دول الجوار وبلدان اخرى لكن الامر تغير وتحول الى ساحة اخرى للتعاطي والاستهلاك"، مؤكدا أن "القراءات المتوفرة هي أن 10% من الكميات التي تتدفق على العراق يجري استهلاكها محليا وهذه طامة كبرى تظهر حجم وخطورة تجارة المخدرات وكمية الاموال التي تنفق على شراء هذه السموم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: 3 اسباب وراء زيادة الادمان في العراق و10% من المخدرات تستهلك داخليا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: 3 اسباب وراء زيادة الادمان في العراق و10% من المخدرات تستهلك داخليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).