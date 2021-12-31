توضيح جديد من الرافدين بشأن المتقاعدين المقيمين في عمان

2021/12/31 | 09:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكّد مصرف الرافدين، أنّ أغلب المتقاعدين المقيمين في عمان تسلموا بطاقة الماستر كارد.

وقال الرافدين في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "المتقاعدين المقيمين في عمان أغلبهم تسلم بطاقة الماستر كارد ورفع الرواتب الكترونيًا".

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