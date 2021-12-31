أول تعليق من محافظ بابل على حادثة جبلة

2021/12/31 | 09:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ بابل حسن منديل السرياوي، الجمعة، عن تشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع "حادثة جبلة".

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وقال منديل في بيان، تلقى "ناس"نسخة منه، (31 كانون الأول 2021)، "نتابع بألم مع الجهات القضائية والأمنية ماحصل في قضاء كوثا هذا اليوم من عملية أمنية راح ضحيتها أطفال ونساء".

وأضاف أن "ماحصل اليوم من إزهاق لأرواح أشخاص أبرياء هو جريمة كبيرة لا يمكن السكوت عنها".

وأكد المحافظ إننا "في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه الحادثة الجنائية، نؤكد عدم السماح بالمتاجرة بالدم العراقي البريء، معلنين عن تشكيل لجنة تحقيقية ستكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع هذه المجزرة، مشددين على أن المجرم الحقيقي سينال الجزاء المناسب لهكذا فاجعة ولن يفلت من العقاب".

وأقدم مطلوب بتهمة الارهاب في محافظة بابل، على قتل عدد من أفراد أسرته، بعد اشتباكات مع القوات الأمنية في مدينة جبلة.

فيما كشفت البرقية الأمنية الخاصة، بالحادثة تفاصيل إضافة عن الواقعة.





وبحسب البرقية التي اطلع عليها "ناس" (30 كانون الأول 2021) فإنه "خلال الساعه 1500 من هذا اليوم وبعد ورود معلومات الى استخبارات جبلة تفيد بتواجد مطلوبين عدد 2 في منطقه الرشايد في دار المدعو رحيم كاظم عياده الغريري حيث خرجت مفرزه استخبارات جبله إلى المكان المعني، وعند وصولهم إلى البيت قام صاحب البيت باطلاق النار على مفرزه الاستخبارات".

وأضافت "أنه بعدها وحسب أقوال ضابط استخبارات جبلة تم الاتصال بالسيد قاضي جبلة، وأخذ الموافقات وبعدها تم توجيه نداء إلى مفارز سوات حيث حضرت مفارز سوات إلى المكان المعني، وقامت بتطويق البيت وحصلت مواجهات بينهم وبين صاحب الدار أعلاه، ولم يقوم صاحب البيت بتسليم نفسه، علما أن صاحب البيت أصاب منتسبين عدد اثنين بطلق ناري أحدهم في ساقه والثاني خدش في جسمه".

وتابعت: "بالساعة 1900 انتهت المواجهات بينه وبين قوة سوات وتبين بعدها وأثناء دخول القوة إلى دار وجدوا جميع العائلة مقتولة".

وأشارت إلى أن "مفارز الأدلة الجنائية حضرت إلى مكان الحادث بصحبة السيد قاضي التحقيق وتم اجراء الكشف على الحادث.

تم التوصل الى عدد المقتولين والبالغ عددهم 20

تم التوصل الى بعض الاسماء المقتولة وهم كل من

1.



رحيم كاظم عيادة الغريري

2.



سلام رحيم

3.



كريم رحيم

4.



فراس رحيم

5.



ايوب رحيم

6.



ابتسام رحيم

7.



ديانه رحيم

8.



يسرى احمد - زوجة رحيم

9.



شيماء هلال - زوجه سلام

10.



عبد الله سلام

11.



سعد سلام

12.



عنود سلام

13.



انوار سلام

مع العرض ان ديانه لديها طفلين

وابتسام لديها 4 اطفال

بدورها أفادت مصادر ميدانية، بأن المطلوب بتهمة الارهاب هو من أقدم على قتل 12 طفلاً من أهل داره، عبر إطلاق النار في منطقة الرأس.

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