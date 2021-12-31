أول تحرك من السرياوي بشأن 'مجزرة' بابل

2021/12/31 | 09:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ بابل حسن السرياوي، الجمعة، فتح تحقيق للوقوف على اسباب المجزرة التي شهدتها المحافظة.

وقال السرياوي في بيان تلقى NRT عربية (31 كانون الاول 2021)، انه "نتابع بالم مع الجهات القضائية والأمنية ماحصل في قضاء كوثا من عملية أمنية راح ضحيتها اطفال ونساء، وان ماحصل اليوم من إزهاق لأرواح أشخاص ابرياء جريمة كبيرة لايمكن السكوت عنها".

وأضاف، "اننا في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه الحادثة الجنائية، نؤكد عدم السماح بالمتاجرة بالدم العراقي البريء"، معلنا عن "تشكيل لجنة تحقيقية ستكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع هذه المجزرة".

وشدد السرياوي، على أن "المجرم الحقيقي سينال الجزاء المناسب لهكذا فاجعة ولن يفلت من العقاب".

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