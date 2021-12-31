نهاية عام... من غير معايدة... - غسان صابور

2021/12/31 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور بعد يوم..



أو بعد عدة ساعات..



تتدفق فيها بسرعة العاصفة..



أعداد آلاف المصابين الجدد بلأوميكرون Omicron..



بفرنسا وأوروبا والعالم..



مغيرة حياة شعوبها..



ومسيرات برامجها وأنظمتها وعلاجاتها..



وأعداد اللاجئين لمستشفياتها المزدحمة..



وأعداد المعالجين والمرضى والناجين والموتى...



وساعات العمل الإضافية للعاملين بلا قياس بهذه المستشفيات الخاصة والعامة...



كجنديات وجنود فدائيات وفدائيين..



على جبهة خط نار لعدو مجه ......





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