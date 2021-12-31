مصر.. الكشف عن خطط طرح محطات سيمنس للكهرباء بالبورصة.. وخبراء: مكاسب ضخمة متوقعة

2021/12/31 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحكومة المصرية، عن خطط طرح محطات الكهرباء المقامة مع شركة سيمنس بالبورصة المصرية من خلال صندوق مصر السيادي، في إطار خلق شراكات مع القطاع الخاص لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة

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