5 طرق صحية تجنبك الإصابة بالسرطان..تعرف عليها

هل تريد تقليل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 70 % تقريبًا؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه يمكنك ذلك عن طريق جعل شيء واحد بسيط جزءًا من روتينك.



فلقد وجدت الدراسات أن إجراء تغييرات سهلة في نمط الحياة (بعضها قد لا يرتبط بالسرطان) يمكن أن يقلل من خطر إصابتك بالمرض، وذلك حسبما نشر موقع " eat this not that " الطبي المتخصص، الذي عدد هذه الطرق والأنماط الحياتية بالآتي.

1 - اخسر الوزن إذا كنت بحاجة لذلك

أنت تعلم أن زيادة الوزن أو السمنة ضار بقلبك لكن هل تعلم أنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان أيضا! تشير الأبحاث إلى أن الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة معرضون بنسبة 52 % لخطر الموت بسبب السرطان، والنساء أكثر عرضة بنسبة 62 % مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي ولقد وجدت الدراسات أيضا أن الدهون الزائدة في الجسم تزيد من خطر الإصابة بـ 13 نوعا من السرطان، قد يكون الجاني هو الالتهاب وهو مسرع معروف للسرطان.

تقول الدكتورة تانيا أغورس كولينز العاملة في المعهد الوطني للسرطان "هناك فرص لفقدان الوزن لعكس هذه المسارات السلبية أو الجزيئية التي تؤثر على مخاطر الإصابة بالسرطان".

2- حافظ على مستوى صحي من الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول هو حالة أخرى نربطها في المقام الأول بخطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن تشير الأبحاث إلى أنها قد تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان أيضا قد يعمل الكوليسترول كوقود للأورام، ولقد وجدت دراسة نشرت في آب بمجلة Nature Communications أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي أو لديهم نتائج أسوأ من سرطانات أخرى.

وقال كبير مؤلفي الدراسة دونالد.



ب ان "القلائل الذين لا يموتون لديهم هذه القدرة على التغلب على آلية الموت الناتجة عن الإجهاد في الخلية.



وجدنا أن الكوليسترول جزء لا يتجزأ من تغذية هذه القدرة"، لذا افحص الكوليسترول بانتظام، وإذا كان في نطاق غير صحي فتحدث إلى طبيبك حول الحلول المحتملة.

3- استخدم الخيط

وفقا لدراسة نُشرت في مجلة BMJ Open فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الطبقة السوداء على الأسنان أكثر عرضة بنسبة 80 في المائة للوفاة المبكرة بسبب السرطان مقارنة بأولئك الذين لديهم مستوى صغير منها، وفي هذا يقول الأستاذ المساعد بجامعة هارفارد بمدرسة تشان للصحة العامة مينغيانغ سونغ "هذا يفسر الخطر المتزايد للالتهاب الذي قد ينشأ في الفم وينتشر بجميع أنحاء الجسم مما يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان".

4- لا تعتمد على المكملات الغذائية

يتناول الكثير منا مكملات غذائية معتقدين أنها ستقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان يقول الخبراء "لا تعتمدوا عليها وهم ينصحون بتناول الفواكه والخضروات بدلاً من ذلك وتقول جمعية السرطان الأميركية: "على الرغم من أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والأطعمة النباتية الأخرى قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، إلا أن هناك أدلة محدودة وغير متسقة على أن المكملات الغذائية يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان، علاوة على ذلك، وجدت بعض الدراسات أن المكملات ذات الجرعات العالية التي تحتوي على مغذيات مثل البيتا كاروتين والفيتامينات A و E يمكن أن تزيد في الواقع من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان".

وحسب الجمعية "توصف بعض المكملات الغذائية بأنها تحتوي على المكافئ الغذائي للخضروات والفواكه ومع ذلك، فإن الكمية الصغيرة من المسحوق المجفف في مثل هذه الحبوب غالبا ما تحتوي فقط على جزء صغير من المستويات الموجودة في الأطعمة الكاملة، وهناك القليل جدا من الأدلة تدعم دور هذه المنتجات في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، فالطعام هو أفضل مصدر للفيتامينات والمعادن والمكونات الغذائية الأخرى المهمة".

5- مارس الرياضة في كثير من الأحيان

وجدت مراجعة للبحوث التي أجرتها الكلية الأميركية للطب الرياضي أن التمارين المنتظمة قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة تصل إلى 69 %.

ووفقا للمعهد الوطني للسرطان هناك دليل قوي على أن النشاط البدني المنتظم يقلل من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان؛ بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمريء والمثانة والكلى والمعدة.

يبدو أن التمرين المنتظم يعزز جهاز المناعة لذا احصل على 150 دقيقة على الأقل من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيا.

