محافظ بابل يعلن تشكيل لجنة تحقيقية في

2021/12/31 | 10:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إن المجرم الحقيقي سينال الجزاء الحقيقي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن محافظ بابل حسن منديل السرياوي، عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن "مجزرة بابل".

وقال منديل في بيان، تلقى "ألترا عراق"نسخة منه، إنّه "نتابع بألم مع الجهات القضائية والأمنية ما حصل في قضاء كوثا من عملية أمنية راح ضحيتها أطفال ونساء".

وأضاف أنّ "ما حصل اليوم من إزهاق لأرواح أشخاص أبرياء هو جريمة كبيرة لا يمكن السكوت عنها".

وأكد المحافظ: "في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه الحادثة الجنائية، نؤكد عدم السماح بالمتاجرة بالدم العراقي البريء، معلنين عن تشكيل لجنة تحقيقية ستكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع هذه المجزرة، مشددين على أن المجرم الحقيقي سينال الجزاء المناسب لهكذا فاجعة ولن يفلت من العقاب".

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