بلينكن: نقف مع شعب السودان

2021/12/31 | 10:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة منزعجة من تقارير عن استخدام القوة القاتلة ضد محتجين في السودان، بعد قمع تظاهرات لعشرات في الخرطوم.

وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الولايات المتحدة تقف مع شعب السودان مع مطالبته بالحرية والسلام والعدالة”.

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