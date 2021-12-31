مشروب شهير يخفض نسبة السكر في الدم خلال 60 دقيقة

2021/12/31 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت مصاباً بداء السكري من النوع

الثاني فقد ترتفع مستويات السكر في الدم

لديك باستمرار، ولذلك يجب عليك إدارة

نظامك الغذائي بشكل جيد وفقاً لما يصفه

طبيبك المعالج، وقد وجدت إحدى الدراسات

أنه يمكن السي

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