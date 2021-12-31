وفاه نجل الفنان والاعلامي صاحب شاكر متاثرا برصاصه استقرت في راسه في ولاية مشكن الامريكية

2021/12/31 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى اليوم في ولاية مشيكان

الامريكيه الشاب كرم نجل الفنان

والاعلامي صاحب شاكر بعد اصابته

برصاصة في الراس دون معرفه تفاصيل

الحادث

ويعتبر الفقيد (كرم) هو الابن الوحيد

للفنان والاعلامي صاح

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