جدول رحلات الخطوط الجوية لأول يوم في العام الجديد

2021/12/31 | 10:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن جدول رحلاتها لأول يوم في العام الجديد. وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 48 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 20 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 28 رحلة.

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