الصحة تحدد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

2021/12/31 | 10:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، فئات “الاختطار العالي” الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في فيديو توعوي، ان “فئات الاختطار العالي التي نركز عليها في عملية التطعيم هم المصابون بأمراض مزمنة ولديهم اعتلالات معينة، كالذين لديهم مرض داء السكري بأنواعه او الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو […]

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