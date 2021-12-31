التحالف ينشر صور

2021/12/31 | 10:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، صورا قال إنها "تثبت" استحداث جماعة الحوثي لمركز للجمارك داخل معسكر واستخدام المدنيين دروعا بشرية.

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