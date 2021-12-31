أميركي يقتل ابنته معتقداً أنها لص

2021/12/31 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب أميركي بمقتل ابنته البالغة 16 عاماً برصاص سلاحه عندما أطلق النار عليها معتقداً أنها لص يحاول اقتحام مسكنه في إحدى ضواحي أوهايو، على ما أفادت الشرطة ووسائل الإعلام المحلية.

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