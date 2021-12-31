2021/12/31 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق التقديم إلى المقاعد الشاغرة في الدراسة المسائية لفئة ذوي الشهداء

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