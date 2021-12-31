عطلة عراقية تغلق ابواب السفارة التركية

2021/12/31 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت السفارة التركية، اليوم الجمعة، انها ستغلق ابواب قنصليتها بسبب عطلة أعلنتها الحكومة العراقية.

وقالت السفارة التركية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "في اطار العطلة الرسمية التي تم اعلانها من قبل السلطات العراقية بمناسبة السنة الجديدة، سوف تغلق شعبة القنصلية في السفارة أبوابها يوم الاحد المصادف 2 كانون الثاني 2022".

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