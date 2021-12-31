2021/12/31 | 10:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل العراقية، الجمعة، عن تسيرها اولى رحلات الناقل الوطني المباشرة من مطار البصرة الدولي إلى مطار شيان شيانيانغ الدولي في الصين وعلى متنها 270 مسافر.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبينت إدارة الشركة، في بيان، تلقاه "ناس" (31 كانون الاول 2021)، انه "تم تفعيل هذا الخط الحيوي إستناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي لما له من أهمية في تسهيل حركة المسافرين والشركات الأجنبية في البصرة الفيحاء والمحافظات الجنوبية".

ونوه البيان الى أن "الرحلة التي أنطلقت مساء الخميس وصلت صباح الجمعة الى وجهتها بنجاح عن طريق إحدى طائرات الشركة من طراز Airbus A330-202 بعد ساعات طيران إستغرقت أكثر من 26 ساعة ومن المقرر أن تكون وجهة العودة الى مطار البصرة الدولي ومن ثم الى مطار بغداد الدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة الـ26 ساعة.. النقل تنفذ أولى رحلاتها من مطار البصرة الى شيان شيانيانغ الصينية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلة الـ26 ساعة.. النقل تنفذ أولى رحلاتها من مطار البصرة الى شيان شيانيانغ الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).