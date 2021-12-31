الأردن ينفي استضافة اجتماع أمني بين سوريا وتركيا

2021/12/31 | 10:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، احتضان العاصمة الأردنية عمان اجتماعاً أمنياً بين سوريا وتركيا، رداً على ما تناقلته وسائل إعلام تركية.

ونقل موقع “ألحرة” عن أبو الفول، في حديث لقناة “المملكة” الأردنية، أن “هذا الادعاء عار عن الصحة، ولم يعقد أي اجتماع في الأردن” لهذا الغرض.

وجاء ذلك بعد تأكيد تقارير صحافية تركية، تنظيم اجتماعات بين مسؤولين أمنيين من سوريا وتركيا في عمان، لبحث ملف الشمال السوري.

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