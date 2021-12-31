التخطيط تتحدث عن مشروع لتنظيم الاسرة وتقليل الولادات

2021/12/31 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن توجهات لتنظيم الاسرة، فيما استبعدت امكانية اصدار قانون يحدد الانجاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن “العراق الآن غير مهيء لاصدار قانون يحدد الانجاب، بسبب القيم الاجتماعية التي تحكم الشارع العراقي”.واضاف أن “هناك توجهات حول تنظيم الاسرة وليس تحديد الانجاب او النسل”، مبيناً أن “تنظيم الاسرة يقصد منه التباعد بين الولادات وتقليل الانجاب، لضمان حياة كريمة للأطفال وضمان صحة المرأة”.يذكر ان وزارة التخطيط نشرت في وقت سابق إحصائيات ونسب جديدة لـ (11) ملفاً يخص المرأة والأسرة في العراق، من بينها تنظيم الاسرة.

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