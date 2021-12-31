وزارة التخطيط توضح امكانية اصدار قانون يحدد الانجاب في العراق

2021/12/31 | 10:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت وزارة التخطيط، الجمعة، عن توجهات لتنظيم الاسرة، فيما استبعدت امكانية اصدار قانون يحدد الإنجاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح تابعه NRT عربية ​(31 كنون الأول 2021)، إن "العراق الآن غير مهيء لاصدار قانون يحدد الانجاب، بسبب القيم الاجتماعية التي تحكم الشارع العراقي".

واضاف أن "هناك توجهات حول تنظيم الاسرة وليس تحديد الانجاب او النسل"، مبيناً أن "تنظيم الاسرة يقصد منه التباعد بين الولادات وتقليل الانجاب، لضمان حياة كريمة للأطفال وضمان صحة المرأة".

يذكر ان وزارة التخطيط نشرت في وقت سابق إحصائيات ونسب جديدة لـ (11) ملفاً يخص المرأة والأسرة في العراق، من بينها تنظيم الاسرة.

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