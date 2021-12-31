2021/12/31 | 10:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد العديد من الدول الأوروبية ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وأعلنت دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا إنها على أهبة الاستعداد للحرب لمواجهة موجة محتملة من مرضى متحور "أوميكرون".وفي جميع أنحاء أوروبا، ألغت العديد من المدن احتفالات ليلة رأس السنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول أوروبية في "حالة استنفار حربية" لمواجهة "أوميكرون".. وإلغاء احتفالات ليلة رأس السنة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول أوروبية في "حالة استنفار حربية" لمواجهة "أوميكرون".. وإلغاء احتفالات ليلة رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).