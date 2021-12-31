آخر يوم في 2021 - منير المجيد

2021/12/31 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد وهكذا صرنا على بعد ساعات قليلة من السنة الثالثة للجائحة وأشهر قلائل لتدخل المقتلة السوريّة عقدها الثاني.بداية يومي لم تكن مُشجّعة على الإطلاق.



كأس الشاي الذي اعتدت شربه بعد الإفطار منذ نصف قرن انشطر بفرقعة صغيرة وسال الماء المغلي في كل مكان وعلى قدمي.



إنكسر الشر؟ أي شرّ؟ الشرّ لا ينكسر بل يمتدّ سرطانياً.



انكسرت الكاسة وأحمرّ جلد قدمي قليلاً.



قليل من التفاؤل يعني أن يحدث هذا اليوم أُفضل من أن ي ......





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