بالجدول.. مواعيد رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت

2021/12/31 | 11:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، مواعيد رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت.

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مواعيد رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت أولاً على النور نيوز.

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