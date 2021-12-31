2021/12/31 | 11:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت فرق الدفاع المدني، من انقاذ طفل مصاب بداء التوحد سقط ليلاً داخل بئر أرتوازي ضيق بعمق خمسة وثلاثين متراً بناحية تازة جنوبي كركوك.وقالت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ، ان “فرق انقاذ الدفاع المدني عهدت الى إستخدام أسطوانات الاوكسجين أولاً لتامين حياة الطفل من خلال انزال أنابيب داخل البئر …

ظهرت المقالة في كركوك..



إنقاذ طفل سقط في بئر أرتوازي أولاً على النور نيوز.

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