خبير اقتصادي يوضح حقيقة تأثير افتتاح ميناء جاسك الإيراني على ميناء الفاو

2021/12/31 | 11:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة، مدى تأثير ميناء جاسك الإيراني على ميناء الفاو.

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وقال المرسموي في تدوينة، تابعها "ناس"، (31 كانون الأول 2021)، إن "إيران افتتحت أول مرفأ نفطي لها على خليج عُمان، مما سيسمح لها بالاستغناء عن مضيق هرمز بصفته ممراً للشحن البحري، وتتصل المحطة الجديدة بخط أنابيب بطول نحو ألف كيلومتر يمتد من محافظة بوشهر إلى ميناء جاسك في محافظة هرمز مما كان سيتيح للناقلات اختصار أيام من رحلاتها، وتفادي مياه الخليج".

وتابع أن "مضيق هرمز الإستراتيجي الذي شكل مرارا مسرحا للتوتر مع الولايات المتحدة، والذي تمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية، وكانت النقطة الأساسية لتصدير النفط الإيراني في محطة جزيرة خارك الواقعة في الخليج"

وأشار إلى أن "إنجاز المشروع تطلّب عامين وقدّرت كلفته بملياري دولار".

وبين إنه "في المقابل فإن ميناء الفاو الكبير ليس ميناءً نفطياً وإنما هو مخصص لاستيراد البضائع والسلع غير النفطية ولذلك لن يؤثر افتتاح ميناء جاسك على ميناء الفاو الكبير".

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