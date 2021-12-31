الدولار ينهي آخر أيام العام مرتفعاً.. تعرف على اسعاره في الاسواق

2021/12/31 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، ارتفاعاً في الأسواق المحلية بعموم العراق.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار شهدت ارتفاعاً حسب محال الصيرفات المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بلغت أسعار الصرف في آخر يوم من عام 2021 كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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