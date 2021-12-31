بعد مجزرة الامس.. محافظ بابل يعلن تشكيل لجنة تحقيقية

2021/12/31 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

اعلن محافظ بابل حسن منديل، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق للوقوف على اسباب المجزرة التي شهدتها المحافظة.

وقال منديل في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "نتابع بألم مع الجهات القضائية والأمنية ما حصل في قضاء كوثا من عملية أمنية راح ضحيتها اطفال ونساء، وان ما حصل اليوم من إزهاق لأرواح أشخاص ابرياء جريمة كبيرة لا يمكن السكوت عنها".

وأضاف: "اننا في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه الحادثة الجنائية، نؤكد عدم السماح بالمتاجرة بالدم العراقي البريء"، معلنا عن "تشكيل لجنة تحقيقية ستكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع هذه المجزرة".

وشدد منديل، على أن "المجرم الحقيقي سينال الجزاء المناسب لهكذا فاجعة ولن يفلت من العقاب".

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