التخطيط: نستبعد اصدار قانون يحدد الإنجاب

2021/12/31 | 11:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التخطيط، الجمعة، عن توجهات لتنظيم الاسرة، فيما استبعدت امكانية اصدار قانون يحدد الانجاب.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث صحفي اليوم، إن “العراق الآن غير مهيء لاصدار قانون يحدد الانجاب، بسبب القيم الاجتماعية التي تحكم الشارع العراقي”، مضيفا أن “هناك توجهات حول تنظيم الاسرة وليس تحديد الانجاب او النسل”، …

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