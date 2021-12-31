السودان: مقتل 4 متظاهرين في احتجاجات الخرطوم

2021/12/31 | 11:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل 4 متظاهرين في “مليونية” 30 ديسمبر(كانون أول)، وإصابة 29 آخرين بالرصاص الحي.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن قوات الأمن السودانية اشتبكت أمس الخميس مع محتجين على الإجراءات التى اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل في العاصمة الخرطوم.

وأضافت بلومبرغ أن عشرات آخرين أصيبوا عندما اطلقت السلطات الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق حشد ضم آلافاً تجمعوا عند القصر الرئاسي في الخرطوم.

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