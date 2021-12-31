سفينتان أمريكيتان تعترضان قاربا

2021/12/31 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الخميس، صورا من عملية اعتراض سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لقارب "عديم الهوية" في بحر العرب.

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