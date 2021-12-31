القبض على عصابة لقيامها بسرقة ذهب و135 مليون دينار من منزل في بغداد

2021/12/31 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة الإجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على عصابة لقيامها بسرقة 135 مليون دينار من داخل أحد الدور السكنية في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز انه "بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب مكافحة إجرام المنصور، وطلبت الإخبار عن تعرض دارها للسرقة من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين وسرقة (135) مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية من داخل الدار الواقع ضمن منطقة العامرية ببغداد، تم وعلى الفور ولأهمية الموضوع تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث".

واضاف البيان انه "بعد التحري وجمع المعلومات والاستعانة بالمصادر السرية التي أثمرت بالتوصل إلى الجناة، حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليهم ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بسرقة الدار، وتبين أنهم من أرباب السوابق، دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

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