بالارقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات في 2021

2021/12/31 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها لعام ٢٠٢١

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها لعام ٢٠٢١ كالاتي:

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