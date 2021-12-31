تحذيرات من الصحة تستبق احتفالات رأس السنة

2021/12/31 | 11:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة، الجمعة، من استخدام الالعاب النارية في احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح تابعه NRT عربية (31 كانون الاول 2021) إنه "في كل نهاية سنة تواجه الوزارة مشكلة الالعاب النارية التي تتسبب في تسجيل اصابات بعضها بسيطة واحيانا ​تكون شديدة وقد تؤدي الى الوفاة او فقدان العين او الانف او احد الاطراف"، مشيرا الى ان "الوزارة سجلت مثل هذه الاصابات في السنوات السابقة اثناء الاحتفالات خاصة في رأس السنة حيث يكثر استخدام هذه الالعاب الخطرة المخالفة للقوانين النافذة التي تمنع استخدام مثل هذه اللعاب وبالذات لدى الاطفال والمراهقين".

واضاف البدر أن "هذه الالعاب قد تؤدي الى اصابة غير مباشرة مثل حالات الحرائق في المنازل او السيارات فضلا عن التبعات التي ترافق هذه الاصابات التي ستبقى لسنوات ملازمة للمصابين خاصة الاطفال والمراهقين"، مبينا أن "هذه الالعاب تتسبب ايضا بالضغط على المؤسسات الصحية واستنزافها وخصوصا في ظروف مواجهة جائحة كورونا".

وشدد "على ضرورة الابتعاد عن تداول واستخدام الالعاب النارية لتجنب تسجيل الاصابات الخطرة كما حدث في السنوات الماضية فضلا عن التأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي خصوصا في المطاعم والنوادي والمولات والاهتمام بغسل وتعقيم اليدين فضلا عن تلقي اللقاحات"، مؤكدا ان "مؤسسات الوزارة تعمل في جميع الظروف حتى في الاعياد والمناسبات".

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