2021/12/31 | 11:54 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار راي إلى 1552 قتيلا وجريحا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/31 | 11:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار راي إلى 1552 قتيلا وجريحا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار راي إلى 1552 قتيلا وجريحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).