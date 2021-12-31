نصف مليون إصابة يومية بالولايات المتحدة وأوميكرون يدفع لتشديد القيود

2021/12/31 | 11:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

اقتربت الولايات المتحدة، أمس الخميس، من عتبة نصف مليون إصابة يومية بفيروس كورونا، على خلفية الانتشار السريع لمتحور “أوميكرون”، في حين تجاوزت أعداد الإصابات في فرنسا لليوم الثاني على التوالي عتبة 200 ألف، وسط فرض عدة دول إجراءات وقيود على احتفالات العام الجديد.

وقد رصدت السلطات الصحية الأميركية 488 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال أمس وحده، وهو رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية، حسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.

ويعد هذا الرقم ضعف ما تم رصده خلال الأسبوع الماضي، حين تراوحت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس بين 250 ألفا و265 ألفا.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة تخطت خلال الأسبوع الأخير الحصيلة القياسية التي سجلت في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي بلغت 250 ألف إصابة يوميا في ذروتها.

الأسبوع الماضي، قال مسؤولو الصحة الأميركيون إن أوميكرون يمثل 2.9% من جميع الحالات التي تم تسجيلها حتى 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكنهم غيروا هذا الرقم لاحقا إلى 12.6%.

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