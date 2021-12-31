شاهد لحظة تفجير سيارة تسلا بـ30 كيلوغرامًا من الديناميت.. ما السبب؟

2021/12/31 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رجل فنلندي يدعى توماس كاتاينن، أحد مالكي سيارة تسلا إنتاج عام 2013، التخلص من سيارته بطريقة جنونية، بعدما سئم من التكاليف الباهظة لإصلاحها.

واستعان كاتاينن بفريق من الخبراء على قناة بموقع يوتيوب متخصص بالتفجير ليتخلص من سيارته والتقطت عملية التفجير من زوايا مختلفة، وانتشر الفيديو بشكل كبير على الإنترنت.

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